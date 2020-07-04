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McKinney, TX
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5608 Tulip Drive
Last updated March 23 2020 at 11:02 PM

5608 Tulip Drive

5608 Tulip Drive · No Longer Available
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Location

5608 Tulip Drive, McKinney, TX 75070
Eldorado Heights

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
* INSTRUCTIONS AND REQUIRED FORMS ARE SUPPLEMENTS TO MLS LISTING.Only provided forms will be accepted at time of application* BEAUTIFUL FRESHLY PAINTED HOME WITH 4 BEDROOMS 2 BATHS, BOASTING 2345 SQ FEET. INVITING ENTRY WITH TRAVERTINE FLOORS, WOOD FLOORING IN DINING AND LIVING AREAS, NEW CARPET IN ALL BEDROOMS. OPEN KITCHEN AND BREAKFAST AREA WITH TRAVERTINE FLOORS, GRANITE COUNTER TOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. LARGE LVG WITH STONE FIREPLACE AND BUILT IN SHELVING. PETS ON A CASE BY CASE BASIS. NO SMOKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5608 Tulip Drive have any available units?
5608 Tulip Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 5608 Tulip Drive have?
Some of 5608 Tulip Drive's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5608 Tulip Drive currently offering any rent specials?
5608 Tulip Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5608 Tulip Drive pet-friendly?
Yes, 5608 Tulip Drive is pet friendly.
Does 5608 Tulip Drive offer parking?
Yes, 5608 Tulip Drive offers parking.
Does 5608 Tulip Drive have units with washers and dryers?
No, 5608 Tulip Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5608 Tulip Drive have a pool?
No, 5608 Tulip Drive does not have a pool.
Does 5608 Tulip Drive have accessible units?
No, 5608 Tulip Drive does not have accessible units.
Does 5608 Tulip Drive have units with dishwashers?
Yes, 5608 Tulip Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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