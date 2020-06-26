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2306 N Ridge Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2306 N Ridge Road

2306 North Ridge Road · No Longer Available
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Location

2306 North Ridge Road, McKinney, TX 75070

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
garage
pet friendly
OPEN FLOOR PLAN FEATURES A KITCHEN WITH LIGHT STAINED CABINETRY, BREAKFAST BAR, ELECTRIC RANGE & MICROWAVE. KITCHEN, BREAKFAST, 2ND LIVING AREA OR FORMAL DINING & FAMILY ROOM FLOW TOGETHER FOR EASY LIVING. SEE THRU FIREPLACE IS LOCATED BETWEEN THE 2ND LIVING AREA & FAMILY ROOM. THE 14X14 WOODEN DECK OFF THE KITCHEN IS GREAT FOR COOKOUT & RELAXING. MASTER SUITE IS ON THE 1ST FLOOR & 2 SECONDARY BEDROOMS & FULL BATH UPSTAIRS. UPDATES INCLUDE: CENTRAL HEAT & AIR, ENGINEERED WOOD FLOORS, FRESH GREY & WHITE INT PAINT, LIGHTING FIXTURES & SPRINKLER SYSTEM. ** NO CATS** PETS ARE CONSIDERED ON A CASE BY CASE BASIS ** WOULD CONSIDER SHORTER LEASE FOR $1,750 A MONTH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2306 N Ridge Road have any available units?
2306 N Ridge Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in McKinney, TX.
How much is rent in McKinney, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly McKinney Rent Report.
What amenities does 2306 N Ridge Road have?
Some of 2306 N Ridge Road's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2306 N Ridge Road currently offering any rent specials?
2306 N Ridge Road is not currently offering any rent specials.
Is 2306 N Ridge Road pet-friendly?
Yes, 2306 N Ridge Road is pet friendly.
Does 2306 N Ridge Road offer parking?
Yes, 2306 N Ridge Road offers parking.
Does 2306 N Ridge Road have units with washers and dryers?
No, 2306 N Ridge Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2306 N Ridge Road have a pool?
No, 2306 N Ridge Road does not have a pool.
Does 2306 N Ridge Road have accessible units?
No, 2306 N Ridge Road does not have accessible units.
Does 2306 N Ridge Road have units with dishwashers?
Yes, 2306 N Ridge Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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