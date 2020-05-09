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Mansfield, TX
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621 Dorchester Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

621 Dorchester Lane

621 Dorchester Ln · No Longer Available
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Location

621 Dorchester Ln, Mansfield, TX 76063

Amenities

dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
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Property Amenities
parking
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JUST REPAINTED AND ALL FLOORING REPLACED. VERY ATTRACTIVE HOME WITH FEEL OF MORE SPACE THAN THE ALMOST 2,500 SQUARE FEET. IMPRESSIVE ENTRY WITH VIEW OF LIVING AND FORMAL DINING. THIS IS A IDEAL PROPERTY FOR A FAMILY WITH CHILDREN AS IT IS SURROUNDED WITH GOOD SCHOOLS. AN OPPORTUNITY TO LIVE IN A UPWARD MOVING COMMUNITY THAT IS CONCERNED WITH ITS PEOPLE. THE HOME IS DESIGNED WITH CHILDREN IN MIND WITH SPLIT BEDROOMS FROM THE MASTER. THE OFFICE IS NICELY SEPARATED FROM THE BEDROOMS FOR THE LATE NIGHT WORKER. GREAT SHOPPING IN THE COMMUNITY AND IN ARLINGTON AT PARKS MALL AND HIGHLAND VILLAGE. QUICK ACCESS TO 287 AND THUS TO FT. WORTH AND DALLAS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 621 Dorchester Lane have any available units?
621 Dorchester Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mansfield, TX.
How much is rent in Mansfield, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mansfield Rent Report.
What amenities does 621 Dorchester Lane have?
Some of 621 Dorchester Lane's amenities include dishwasher, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 621 Dorchester Lane currently offering any rent specials?
621 Dorchester Lane is not currently offering any rent specials.
Is 621 Dorchester Lane pet-friendly?
No, 621 Dorchester Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mansfield.
Does 621 Dorchester Lane offer parking?
Yes, 621 Dorchester Lane offers parking.
Does 621 Dorchester Lane have units with washers and dryers?
No, 621 Dorchester Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 621 Dorchester Lane have a pool?
No, 621 Dorchester Lane does not have a pool.
Does 621 Dorchester Lane have accessible units?
No, 621 Dorchester Lane does not have accessible units.
Does 621 Dorchester Lane have units with dishwashers?
Yes, 621 Dorchester Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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