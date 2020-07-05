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Mansfield, TX
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2718 Rocky Creek Drive
Last updated September 17 2019 at 7:52 PM

2718 Rocky Creek Drive

2718 Rocky Creek Drive · No Longer Available
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Location

2718 Rocky Creek Drive, Mansfield, TX 76063

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
extra storage
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
GORGEOUS CORNER LOT HOUSE, GREAT CURB APPEAL WITH A VERY LARGE YARD AND MATURE TREES. HOUSE IS LOCATED IN Mansfield ISD, CLOSE TO OUTLET MALLS, ENTERTAINMENT AREAS, JOE POOL LAKE, AND WITH EASY ACCESS TO HWY 360, HWY 287, HWY 20, AND A SHORT COMMUTE TO FORT WORTH. HOUSE FEATURES 5 BEDROOM, 3 FULL BATHROOMS, 3 CAR GARAGE, A LARGE KITCHEN WITH A LOT OF CABINETS AND EXTRA STORAGE AREA WITH AN ISLAND AND A BREAKFAST BAR, LARGE ENOUGH BACKYARD FOR A POOL, Green Sky Solar Panels are included which will help you safe on your electric bills!!
SET UP YOUR SHOWING AND DON'T MISS OUT ON THIS HOUSE AND ITS LUSCIOUS YARD!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2718 Rocky Creek Drive have any available units?
2718 Rocky Creek Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mansfield, TX.
How much is rent in Mansfield, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mansfield Rent Report.
What amenities does 2718 Rocky Creek Drive have?
Some of 2718 Rocky Creek Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2718 Rocky Creek Drive currently offering any rent specials?
2718 Rocky Creek Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2718 Rocky Creek Drive pet-friendly?
No, 2718 Rocky Creek Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mansfield.
Does 2718 Rocky Creek Drive offer parking?
Yes, 2718 Rocky Creek Drive offers parking.
Does 2718 Rocky Creek Drive have units with washers and dryers?
No, 2718 Rocky Creek Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2718 Rocky Creek Drive have a pool?
Yes, 2718 Rocky Creek Drive has a pool.
Does 2718 Rocky Creek Drive have accessible units?
No, 2718 Rocky Creek Drive does not have accessible units.
Does 2718 Rocky Creek Drive have units with dishwashers?
Yes, 2718 Rocky Creek Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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