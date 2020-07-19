All apartments in Live Oak
Find more places like 7913 LEAFY HOLLOW.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Live Oak, TX
/
7913 LEAFY HOLLOW
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

7913 LEAFY HOLLOW

7913 Leafy Hollow Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Live Oak
See all
Apartments with Balcony
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

7913 Leafy Hollow Court, Live Oak, TX 78233

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
UPGRADED RENTAL IN LIVE OAK! - RECENTLY UPGRADED RENTAL AVAILABLE IN LIVE OAK. NEW CARPET AND WOOD LOOKING VINYL. CERAMIC TILE IN KITCHEN, BATH AND ONE BEDROOM. NEW INTERIOR PAINT AND LIGHT FIXTURES. STAINLESS STEEL STOVE AND NEW MICROWAVE. CONVERTED GARAGE. COVERED PATIO WITH TWO WOOD DECKS. STORAGE SHED. REFRIGERATOR, WASHER AND DRYER "AS IS." PETS NEGOTIABLE WITH PET SCREENING. TENANTS MUST PARTICIPATE IN THE FILTER EASY PROGRAM AT $20/MONTH. THIS BEAUTY WON'T LAST LONG!

(RLNE4635109)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7913 LEAFY HOLLOW have any available units?
7913 LEAFY HOLLOW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Live Oak, TX.
What amenities does 7913 LEAFY HOLLOW have?
Some of 7913 LEAFY HOLLOW's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7913 LEAFY HOLLOW currently offering any rent specials?
7913 LEAFY HOLLOW is not currently offering any rent specials.
Is 7913 LEAFY HOLLOW pet-friendly?
Yes, 7913 LEAFY HOLLOW is pet friendly.
Does 7913 LEAFY HOLLOW offer parking?
Yes, 7913 LEAFY HOLLOW offers parking.
Does 7913 LEAFY HOLLOW have units with washers and dryers?
Yes, 7913 LEAFY HOLLOW offers units with in unit laundry.
Does 7913 LEAFY HOLLOW have a pool?
No, 7913 LEAFY HOLLOW does not have a pool.
Does 7913 LEAFY HOLLOW have accessible units?
No, 7913 LEAFY HOLLOW does not have accessible units.
Does 7913 LEAFY HOLLOW have units with dishwashers?
No, 7913 LEAFY HOLLOW does not have units with dishwashers.
Does 7913 LEAFY HOLLOW have units with air conditioning?
No, 7913 LEAFY HOLLOW does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
How to Find a Sublet
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Live Oak Place
13012 Oak Terrace Dr
Live Oak, TX 78233
Navona At Live Oak
13101 E Loop 1604 N
Live Oak, TX 78233
Aspire at Live Oak
8130 Shin Oak Drive
Live Oak, TX 78233
Springs At Live Oak
8101 Shin Oak Dr
Live Oak, TX 78233

Similar Pages

Live Oak 1 BedroomsLive Oak 2 Bedrooms
Live Oak 2 Bedrooms, 2 BathroomsLive Oak Apartments with Balconies
Live Oak Studio ApartmentsBexar County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

San Antonio, TXAustin, TXNew Braunfels, TXSan Marcos, TXKyle, TXUniversal City, TXSeguin, TXBoerne, TXSchertz, TXBuda, TX
Lockhart, TXConverse, TXAlamo Heights, TXCastle Hills, TXSelma, TXLeon Valley, TXFloresville, TXFair Oaks Ranch, TXBalcones Heights, TXWindcrest, TX
Bulverde, TXCastroville, TXWimberley, TXMcQueeney, TXCanyon Lake, TXTimberwood Park, TXCibolo, TXHelotes, TXKirby, TXPleasanton, TX

Apartments Near Colleges

Northeast Lakeview CollegeHuston-Tillotson University
Our Lady of the Lake UniversitySaint Edward's University
Texas Lutheran University