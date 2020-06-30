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301 Joe Bates DR
Last updated April 16 2020 at 7:27 PM

301 Joe Bates DR

301 Joe Bates Drive · No Longer Available
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Location

301 Joe Bates Drive, Leander, TX 78641

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
new construction
pool
bathtub
Unit Amenities
bathtub
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 301 Joe Bates DR have any available units?
301 Joe Bates DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Leander, TX.
What amenities does 301 Joe Bates DR have?
Some of 301 Joe Bates DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 301 Joe Bates DR currently offering any rent specials?
301 Joe Bates DR is not currently offering any rent specials.
Is 301 Joe Bates DR pet-friendly?
No, 301 Joe Bates DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Leander.
Does 301 Joe Bates DR offer parking?
No, 301 Joe Bates DR does not offer parking.
Does 301 Joe Bates DR have units with washers and dryers?
Yes, 301 Joe Bates DR offers units with in unit laundry.
Does 301 Joe Bates DR have a pool?
Yes, 301 Joe Bates DR has a pool.
Does 301 Joe Bates DR have accessible units?
No, 301 Joe Bates DR does not have accessible units.
Does 301 Joe Bates DR have units with dishwashers?
No, 301 Joe Bates DR does not have units with dishwashers.
Does 301 Joe Bates DR have units with air conditioning?
No, 301 Joe Bates DR does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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