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Krum, TX
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518 W Mccart Street
Last updated May 21 2019 at 2:05 PM

518 W Mccart Street

518 West Mccart Street · No Longer Available
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Location

518 West Mccart Street, Krum, TX 76249

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
oven
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
OWNER FINANCING AVAILABLE*PRICE CORRECTED*GREAT LOCATION*REHABBED*NEW FLOOR PLAN*ALL NEW SIDING,DOORS,DRYWALL,WINDOWS,FAUCETS,GRANITE IN KITCHEN AND BATHS,WOOD FLOORING, ADDED 3RD BATH,ADDED NEW HVAC, BEDROOM AND LAUNDRY ROOM, APPLIANCES ,HOT WATER HEATER, UPDATE AND INSTALL NEW WIRING,NEW PAINT,TUBS,TOILETS,SINK,CABINETS,VANITIES,VESSEL SINKS,CARPET,WOOD & TILE FLOORING, ADDED CLAW TUB WITH RAIN SHOWER,*RAISED CEILING*ROOF WORK,FOUNDATION WORK WITH TRANSFERABLE WARRANTY,ADDED GARAGE DOOR.HUGE YARD* CLAW TUB TO BE PAINTED.SELLER NOR REALTOR RESPONSIBLE FOR ANY INACCURACIES. BUYER TO VERIFY ALL INFO

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 518 W Mccart Street have any available units?
518 W Mccart Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Krum, TX.
What amenities does 518 W Mccart Street have?
Some of 518 W Mccart Street's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 518 W Mccart Street currently offering any rent specials?
518 W Mccart Street is not currently offering any rent specials.
Is 518 W Mccart Street pet-friendly?
No, 518 W Mccart Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Krum.
Does 518 W Mccart Street offer parking?
Yes, 518 W Mccart Street offers parking.
Does 518 W Mccart Street have units with washers and dryers?
No, 518 W Mccart Street does not offer units with in unit laundry.
Does 518 W Mccart Street have a pool?
No, 518 W Mccart Street does not have a pool.
Does 518 W Mccart Street have accessible units?
No, 518 W Mccart Street does not have accessible units.
Does 518 W Mccart Street have units with dishwashers?
Yes, 518 W Mccart Street has units with dishwashers.
Does 518 W Mccart Street have units with air conditioning?
Yes, 518 W Mccart Street has units with air conditioning.
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