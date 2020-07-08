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Hurst, TX
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340 W Harwood Road
Last updated March 31 2020 at 2:58 AM

340 W Harwood Road

340 West Harwood Road · No Longer Available
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Location

340 West Harwood Road, Hurst, TX 76054

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pool
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
pool
GREAT LOCATION IN THE HEART OF HIGHLY DESIRABLE HEB AREA, AWESOME LAYOUT 3 BEDROOM 2 BATH WATER UTILITY INCLUDED! VAULTED CEILINGS, TILE AND HARDWOOD FLOORS, CEILING FAN IN EACH ROOM, RECENTLY PAINTED, MAIN BEDROOM DOWNSTAIRS, WASHER AND DRYER CONNECTIONS IN UNIT, COMMUNITY POOL, PARK WALKING TRAIL WITHIN WALKING DISTANCE, EASY ACCESS TO FREEWAY 183, STRAIGHT DRIVE WEST OR EAST TO FORT WORTH OR DALLAS OR DFW AIRPORT, SHORT DRIVE TO SHOPPING AND DINING NEAR NORTH EAST MALL, APPLIANCES PROVIDED INCLUDING FRIDGE WASHER AND DRYER BUT NOT WARRANTED. THIS WILL NOT LAST LONG. APPLICANT TO VERIFY SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 340 W Harwood Road have any available units?
340 W Harwood Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hurst, TX.
How much is rent in Hurst, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hurst Rent Report.
What amenities does 340 W Harwood Road have?
Some of 340 W Harwood Road's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 340 W Harwood Road currently offering any rent specials?
340 W Harwood Road is not currently offering any rent specials.
Is 340 W Harwood Road pet-friendly?
No, 340 W Harwood Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hurst.
Does 340 W Harwood Road offer parking?
No, 340 W Harwood Road does not offer parking.
Does 340 W Harwood Road have units with washers and dryers?
Yes, 340 W Harwood Road offers units with in unit laundry.
Does 340 W Harwood Road have a pool?
Yes, 340 W Harwood Road has a pool.
Does 340 W Harwood Road have accessible units?
No, 340 W Harwood Road does not have accessible units.
Does 340 W Harwood Road have units with dishwashers?
Yes, 340 W Harwood Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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