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Harris County, TX
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2015 WINDING HOLLOW DR
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2015 WINDING HOLLOW DR

2015 Winding Hollow Drive · No Longer Available
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Location

2015 Winding Hollow Drive, Harris County, TX 77450

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
GREAT HOME IN GREAT LOCATION!!! - MMACULATE HOME FULL OF UPGRADES! FEATURES 2 MASTER BEDROOMS; ONE UP & ONE DOWN. LUXOURIOUS MASTER BATHS TO DIE FOR WITH UPDATED FIXTURES AND RECENTLY INSTALLED FLOORING. KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, CUSTOM STONE BACK SLPASH, AND PLENTY OF CABINET/COUNTER SPACE. DISHWASHER, GAS STOVE, MICROWAVE AND FRIDGE RECENTLY INSTALLED. LIVING AREA LAMINATE FLOORING & COZY FIREPLACE. HUGE GAMEROOM. TEXAS SIZED BACK YARD WITH RECENTLY INSTALLED PATIO AREA. EVERYTHING YOU CAN ASK FOR AND MORE! DON'T WAIT.

(RLNE3847074)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2015 WINDING HOLLOW DR have any available units?
2015 WINDING HOLLOW DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harris County, TX.
What amenities does 2015 WINDING HOLLOW DR have?
Some of 2015 WINDING HOLLOW DR's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2015 WINDING HOLLOW DR currently offering any rent specials?
2015 WINDING HOLLOW DR is not currently offering any rent specials.
Is 2015 WINDING HOLLOW DR pet-friendly?
Yes, 2015 WINDING HOLLOW DR is pet friendly.
Does 2015 WINDING HOLLOW DR offer parking?
No, 2015 WINDING HOLLOW DR does not offer parking.
Does 2015 WINDING HOLLOW DR have units with washers and dryers?
No, 2015 WINDING HOLLOW DR does not offer units with in unit laundry.
Does 2015 WINDING HOLLOW DR have a pool?
No, 2015 WINDING HOLLOW DR does not have a pool.
Does 2015 WINDING HOLLOW DR have accessible units?
No, 2015 WINDING HOLLOW DR does not have accessible units.
Does 2015 WINDING HOLLOW DR have units with dishwashers?
Yes, 2015 WINDING HOLLOW DR has units with dishwashers.
Does 2015 WINDING HOLLOW DR have units with air conditioning?
No, 2015 WINDING HOLLOW DR does not have units with air conditioning.
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