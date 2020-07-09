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Fairview, TX
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5617 Emerson Court
Last updated September 18 2019 at 11:01 PM

5617 Emerson Court

5617 Emerson Court · No Longer Available
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Location

5617 Emerson Court, Fairview, TX 75069

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5617 Emerson Court have any available units?
5617 Emerson Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fairview, TX.
What amenities does 5617 Emerson Court have?
Some of 5617 Emerson Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5617 Emerson Court currently offering any rent specials?
5617 Emerson Court is not currently offering any rent specials.
Is 5617 Emerson Court pet-friendly?
No, 5617 Emerson Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fairview.
Does 5617 Emerson Court offer parking?
Yes, 5617 Emerson Court offers parking.
Does 5617 Emerson Court have units with washers and dryers?
No, 5617 Emerson Court does not offer units with in unit laundry.
Does 5617 Emerson Court have a pool?
No, 5617 Emerson Court does not have a pool.
Does 5617 Emerson Court have accessible units?
No, 5617 Emerson Court does not have accessible units.
Does 5617 Emerson Court have units with dishwashers?
Yes, 5617 Emerson Court has units with dishwashers.
Does 5617 Emerson Court have units with air conditioning?
No, 5617 Emerson Court does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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