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4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive
Last updated June 10 2020 at 4:11 AM

4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive

4517 Joseph Rodriguez Drive · (915) 478-5079
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Location

4517 Joseph Rodriguez Drive, El Paso, TX 79938

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,200

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3 Bed · 2 Bath · 1417 sqft

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Amenities

dishwasher
stainless steel
air conditioning
media room
microwave
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
microwave
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive have any available units?
4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in El Paso, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly El Paso Rent Report.
What amenities does 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive have?
Some of 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive's amenities include dishwasher, stainless steel, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive currently offering any rent specials?
4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive pet-friendly?
No, 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Paso.
Does 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive offer parking?
No, 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive does not offer parking.
Does 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive have units with washers and dryers?
No, 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive have a pool?
No, 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive does not have a pool.
Does 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive have accessible units?
No, 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive does not have accessible units.
Does 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive have units with dishwashers?
Yes, 4517 JOSEPH RODRIGUEZ Drive has units with dishwashers.
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