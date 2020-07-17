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Cibolo, TX
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120 TOWER BLUFF
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

120 TOWER BLUFF

120 Tower Bluff · (210) 658-4713
COVID-19 Update
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Location

120 Tower Bluff, Cibolo, TX 78108
Willow Pointe

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 120 TOWER BLUFF · Avail. Jul 25

$1,850

4 Bed · 3 Bath · 2661 sqft

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Amenities

w/d hookup
granite counters
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
granite counters
ice maker
microwave
oven
range
refrigerator
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
120 TOWER BLUFF Available 07/25/20 LARGE WILLOW BRIDGE RENTAL! - BEAUTIFUL RENTAL LOCATED WITHIN MINUTES FROM JBSA RANDOLPH AND FT SAM. FOUR BEDROOMS AND THREE FULL BATHROOMS. ONE BED AND BATH ARE DOWNSTAIRS. GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, SPRINKLER SYSTEM AND WATER SOFTENER. NEW INTERIOR PAINT. SMALL DOGS NEG W/ PET SCREENING. SORRY, NO CATS OR LARGE DOGS. SMALL DOGS ONLY. CLOSE COMMUTE TO HIGHWAYS, SHOPPING AND ENTERTAINMENT. TENANT BENEFIT PKG IS $20/MTH AND INCLUDES AIR FILTER DELIVERY.

No Cats Allowed

(RLNE2204208)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 120 TOWER BLUFF have any available units?
120 TOWER BLUFF has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 120 TOWER BLUFF have?
Some of 120 TOWER BLUFF's amenities include w/d hookup, granite counters, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 120 TOWER BLUFF currently offering any rent specials?
120 TOWER BLUFF is not currently offering any rent specials.
Is 120 TOWER BLUFF pet-friendly?
Yes, 120 TOWER BLUFF is pet friendly.
Does 120 TOWER BLUFF offer parking?
Yes, 120 TOWER BLUFF offers parking.
Does 120 TOWER BLUFF have units with washers and dryers?
No, 120 TOWER BLUFF does not offer units with in unit laundry.
Does 120 TOWER BLUFF have a pool?
No, 120 TOWER BLUFF does not have a pool.
Does 120 TOWER BLUFF have accessible units?
No, 120 TOWER BLUFF does not have accessible units.
Does 120 TOWER BLUFF have units with dishwashers?
Yes, 120 TOWER BLUFF has units with dishwashers.
Does 120 TOWER BLUFF have units with air conditioning?
No, 120 TOWER BLUFF does not have units with air conditioning.
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