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Canyon Lake, TX
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2820 Puter Creek Rd
Last updated June 18 2020 at 3:20 AM

2820 Puter Creek Rd

2820 Puter Creek Road · No Longer Available
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Location

2820 Puter Creek Road, Canyon Lake, TX 78070

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
new construction
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
new construction
*IMAGES ARE OF ANOTHER RENTAL HOME****SAME OPEN CONCEPT, PLEASE SEE ASSOCIATED DOCS FOR THE FLOOR PLANS AND EXTERIOR ELEVATIONS OF THIS NEW UNIT**** BRAND NEW TRIPLEX AVAILABLE NOW. BE THE FIRST TO LIVE IN THESE UNITS. 2 BED 2.5 BATH, ALL BEDS UPSTAIRS. THIS IS NOT YOUR TYPICAL RENTAL HOME. STAINLESS STEEL APPLIANCES, VINYL PLANK FLOORING THROUGH OUT THE HOUSE, POWDER BATHROOM DOWN STAIRS, WASHER & DRYER CONNECTIONS, LAUNDRY ROOM DOWN STAIRS, GRANITE THROUGH OUT KITCHEN AND BATHROOMS, SOFT CLOSE CABINETS, LARGE FAMILY ROOM WITH OPEN WINDOW TO BACKYARD, ALL BEDS HAVE GREAT VIEWS UPSTAIRS. STORAGE SPACE, ENJOY YOUR COVERED PATIO. CALL OFFICE FOR CODE, GO SEE!! MOVE IN THIS WEEKEND!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2820 Puter Creek Rd have any available units?
2820 Puter Creek Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Canyon Lake, TX.
What amenities does 2820 Puter Creek Rd have?
Some of 2820 Puter Creek Rd's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2820 Puter Creek Rd currently offering any rent specials?
2820 Puter Creek Rd isn't currently offering any rent specials.
Is 2820 Puter Creek Rd pet-friendly?
No, 2820 Puter Creek Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Canyon Lake.
Does 2820 Puter Creek Rd offer parking?
No, 2820 Puter Creek Rd does not offer parking.
Does 2820 Puter Creek Rd have units with washers and dryers?
No, 2820 Puter Creek Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 2820 Puter Creek Rd have a pool?
No, 2820 Puter Creek Rd does not have a pool.
Does 2820 Puter Creek Rd have accessible units?
No, 2820 Puter Creek Rd does not have accessible units.
Does 2820 Puter Creek Rd have units with dishwashers?
No, 2820 Puter Creek Rd does not have units with dishwashers.
Does 2820 Puter Creek Rd have units with air conditioning?
No, 2820 Puter Creek Rd does not have units with air conditioning.
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