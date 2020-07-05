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704 Sunny Slope Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

704 Sunny Slope Drive

704 Sunny Slope Drive · No Longer Available
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Location

704 Sunny Slope Drive, Allen, TX 75002

Amenities

patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
garage
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
garbage disposal
oven
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
dogs allowed
garage
pet friendly
Available 01/01/19 HOME IS AVAILABLE FOR SHOWING NOW, BUT IS OCCUPIED. AVAILABLE MOVE-IN DATE 2-1-2019. FOR SALE $245,000. POSSIBLE RENT-TO-OWN. GARAGE IS 1.5 AND CAN FIT TWO SMALL CARS. OVERSIZED BACKYARD WITH 2 GATES IN FENCE. COZY HOME BOASTING 1,450 S.F. IN ALLEN. HOME IS 3/2/2. FULLY RENOVATED & UPDATED. THE FOLLOWING ARE ALL NEW ITEMS: PLUMBING AND VALVES IN WALLS, SHEETROCK IN AREAS, PAINT, 6" BASEBOARDS, CEILING FANS, MAPLE CABINETS WITH 1 36" OVER GALLEY COUNTERTOP AND 2 OVER FRIG, GRANITE COUNTERTOPS, UNDER-THE-COUNTER STAINLESS STEEL SINK, WHIRLPOOL DISHWASHER AND FLAT-TOP STOVE ALL DIGITAL GARBAGE DISPOSAL, BATHFITTERS SHOWER IN GUEST, ENERGY EFFICIENT COMMODES, MIRRORS, 6-PANEL DOORS, DOOR KNOBS AND HINGES, PAINT 1 YEAR OLD, NEW AC, FURNACE AND THERMOSTAT, ROOF WITH RIDGE VENT, FULLY INSULATED SIDING WITH VENTS TO ROOF, STAINED BRICK ON OUTSIDE, POST FRESHLY PAINTED, NEW PAINT 1 YEAR AGO INSIDE; FULLY GUTTERED WITH EXTRA DOWNSPOUTS, FULL PORCELAIN TILE FLOORS WITH BEAUTIFUL INSERTS IN DOORWAYS, PARTIAL NEW FENCE AND 2 GATES (1 NEW), NEW STORAGE UNIT FRESHLY PAINTED. OUTSIDE DECK FORMER TENANTS BUILT & NOT RESPONSIBLE FOR FIXING ANYTHING RELATED TO IT, LANDSCAPING & FAUX WOOD BLINDS. BLIND IN GLASS DOUBLE FRENCH DOORS TO PATIO. LARGE MASTER BEDROOM CAN FIT KING-SIZE SUITE OF FURNITURE, LARGE LINEN CLOSET, . ONE OF A FEW HOMES WITH GARAGE THAT CAN FIT 2 SMALL CARS CALLED A 1.5. DOES INCLUDE BLACK FRIG. (NOT RESPONSIBLE FOR FIXING). FRONT ENTRY. MUST SIGN LANDSCAPE AGREEMENT TO INCLUDE FOLLOWING CITY OF ALLEN WATER RESTRICTIONS & YARD MAINTENANCE INCLUDING TREES AND BUSHES ON SIDE OF HOME, WATERING 2X A WEEK ACCORDING TO SCHEDULE (THIS WILL BE CHECKED). CAN DISCUSS DOGS, BUT WILL BE ADDITIONAL DEPOSIT OF $300 NONREFUNDABLE. SERIOUS APPLICANTS ONLY. APPLICATION MUST ACCOMPANY THE DEPOSIT & 1ST MONTH'S RENT. IF APPROVED, DEPOSIT WILL BE DEPOSITED. 1ST MONTHS RENT DEPOSITED UPON MOVE-IN & MUST HAVE PROOF OF RENTER'S INSURANCE. AVAILABLE ON THE JANUARY 1, 2019 OR LATER; CAN WAIT

(RLNE4542388)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 704 Sunny Slope Drive have any available units?
704 Sunny Slope Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Allen, TX.
How much is rent in Allen, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Allen Rent Report.
What amenities does 704 Sunny Slope Drive have?
Some of 704 Sunny Slope Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 704 Sunny Slope Drive currently offering any rent specials?
704 Sunny Slope Drive is not currently offering any rent specials.
Is 704 Sunny Slope Drive pet-friendly?
Yes, 704 Sunny Slope Drive is pet friendly.
Does 704 Sunny Slope Drive offer parking?
Yes, 704 Sunny Slope Drive offers parking.
Does 704 Sunny Slope Drive have units with washers and dryers?
No, 704 Sunny Slope Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 704 Sunny Slope Drive have a pool?
Yes, 704 Sunny Slope Drive has a pool.
Does 704 Sunny Slope Drive have accessible units?
No, 704 Sunny Slope Drive does not have accessible units.
Does 704 Sunny Slope Drive have units with dishwashers?
Yes, 704 Sunny Slope Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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