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Allen, TX
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1803 Downing Street
Last updated June 20 2020 at 7:21 AM

1803 Downing Street

1803 Downing Street · No Longer Available
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Location

1803 Downing Street, Allen, TX 75013

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
playground
garage
guest suite
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1803 Downing Street have any available units?
1803 Downing Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Allen, TX.
How much is rent in Allen, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Allen Rent Report.
What amenities does 1803 Downing Street have?
Some of 1803 Downing Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1803 Downing Street currently offering any rent specials?
1803 Downing Street is not currently offering any rent specials.
Is 1803 Downing Street pet-friendly?
No, 1803 Downing Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Allen.
Does 1803 Downing Street offer parking?
Yes, 1803 Downing Street offers parking.
Does 1803 Downing Street have units with washers and dryers?
No, 1803 Downing Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1803 Downing Street have a pool?
No, 1803 Downing Street does not have a pool.
Does 1803 Downing Street have accessible units?
No, 1803 Downing Street does not have accessible units.
Does 1803 Downing Street have units with dishwashers?
Yes, 1803 Downing Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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