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Abilene, TX
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518 S Leggett Dr
Last updated July 14 2020 at 10:20 AM

518 S Leggett Dr

518 South Leggett Drive · No Longer Available
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Location

518 South Leggett Drive, Abilene, TX 79605
Elmwood Area

Amenities

patio / balcony
dogs allowed
air conditioning
some paid utils
carpet
range
Unit Amenities
air conditioning
carpet
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
Available 08/03/20 TEEKOY PROPERTIES - Property Id: 301071

ON SITE MANAGEMENT FULL TIME MAINTENANCE CREW 24/7

WE WELCOME THE ABILENE HOUSING VOUCHERS AND VETERANS VOUCHERS

2 BEDROOM/ 1 BATHROOM INCLUDING STOVE, ICE BOX, A/C, WALL HEATER, BLINDS, SMOKE ALARM.... SPACIOUS BEDROOM AND LIVING ROOM.... ONE STORY BACK YARD FOR CHILDREN TO PLAY, PARK YOUR CAR IN FRONT OF YOUR HOME... NO MORE CARRYING THE GROCERY TO THE SECOND FLOOR.. FRONT PATIO.. ENJOY THE WEST TEXAS SUNSHINE FROM YOUR FRONT PATIO...

WALKING DISTANCE TO THE BONHAM ELEMENTARY SCHOOL AND AB
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/301071
Property Id 301071

(RLNE5859279)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 518 S Leggett Dr have any available units?
518 S Leggett Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Abilene, TX.
How much is rent in Abilene, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Abilene Rent Report.
What amenities does 518 S Leggett Dr have?
Some of 518 S Leggett Dr's amenities include patio / balcony, dogs allowed, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 518 S Leggett Dr currently offering any rent specials?
518 S Leggett Dr is not currently offering any rent specials.
Is 518 S Leggett Dr pet-friendly?
Yes, 518 S Leggett Dr is pet friendly.
Does 518 S Leggett Dr offer parking?
No, 518 S Leggett Dr does not offer parking.
Does 518 S Leggett Dr have units with washers and dryers?
No, 518 S Leggett Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 518 S Leggett Dr have a pool?
No, 518 S Leggett Dr does not have a pool.
Does 518 S Leggett Dr have accessible units?
No, 518 S Leggett Dr does not have accessible units.
Does 518 S Leggett Dr have units with dishwashers?
No, 518 S Leggett Dr does not have units with dishwashers.
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