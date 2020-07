Amenities

Unit Amenities air conditioning dishwasher patio / balcony range refrigerator Property Amenities dogs allowed pet friendly accepts section 8 parking

Available Now! York City SD - This is a 2 bedroom house located on the 700 block of E. Clarke Ave. near Sherman and E. Market St. in York City. There is one private bedroom and one walk through leading to a full bath and small bonus room with balcony. There is a small grass area with off street parking available. 1st floor is heated by gas wall mount and 2nd floor has electric heat.Tenant is responsible for all the utilities.



Esta es una casa de 2 dormitorios ubicada en el bloque 700 de la avenida E. Clarke. cerca de Sherman y E. Market St. en la ciudad de York. Hay una habitación privada y un paseo que conduce a un baño completo y una pequeña habitación extra con balcón. Hay una pequeña área de césped con estacionamiento fuera de la calle disponible. El primer piso se calienta con un soporte de pared de gas y el segundo piso tiene calefacción eléctrica. El inquilino es responsable de todos los servicios públicos.



(RLNE4860759)