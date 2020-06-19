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20 E. SERENE AVE #403.
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Enterprise, NV
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20 E. SERENE AVE #403
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

20 E. SERENE AVE #403

20 East Serene Avenue · (702) 400-6000
COVID-19 Update
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Location

20 East Serene Avenue, Enterprise, NV 89123

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 20 E. SERENE AVE #403 · Avail. now

$1,395

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1146 sqft

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Amenities

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Property Amenities
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NANCY WEBER 702-460-8484
QUINTEN HORD 702-443-1697
OR ANY NEVADA LICENSED REALTOR

(RLNE5569567)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions

Does 20 E. SERENE AVE #403 have any available units?
20 E. SERENE AVE #403 has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 20 E. SERENE AVE #403 have?
Some of 20 E. SERENE AVE #403's amenities include granite counters, stainless steel, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20 E. SERENE AVE #403 currently offering any rent specials?
20 E. SERENE AVE #403 isn't currently offering any rent specials.
Is 20 E. SERENE AVE #403 pet-friendly?
No, 20 E. SERENE AVE #403 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Enterprise.
Does 20 E. SERENE AVE #403 offer parking?
No, 20 E. SERENE AVE #403 does not offer parking.
Does 20 E. SERENE AVE #403 have units with washers and dryers?
No, 20 E. SERENE AVE #403 does not offer units with in unit laundry.
Does 20 E. SERENE AVE #403 have a pool?
No, 20 E. SERENE AVE #403 does not have a pool.
Does 20 E. SERENE AVE #403 have accessible units?
No, 20 E. SERENE AVE #403 does not have accessible units.
Does 20 E. SERENE AVE #403 have units with dishwashers?
No, 20 E. SERENE AVE #403 does not have units with dishwashers.
Does 20 E. SERENE AVE #403 have units with air conditioning?
No, 20 E. SERENE AVE #403 does not have units with air conditioning.

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