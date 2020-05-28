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1325 Willow Ave 1
Last updated June 15 2020 at 5:18 PM

1325 Willow Ave 1

1325 Willow Avenue · (201) 580-0724
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Location

1325 Willow Avenue, Hoboken, NJ 07030
Northwest Hoboken

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 1 · Avail. now

$3,150

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1 Bed · 1 Bath · 830 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
gym
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
24hr concierge
gym
pool
The Harlow - Hoboken - Property Id: 106902

- NO BROKER FEE

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/106902
Property Id 106902

(RLNE5812298)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1325 Willow Ave 1 have any available units?
1325 Willow Ave 1 has a unit available for $3,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1325 Willow Ave 1 have?
Some of 1325 Willow Ave 1's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1325 Willow Ave 1 currently offering any rent specials?
1325 Willow Ave 1 isn't currently offering any rent specials.
Is 1325 Willow Ave 1 pet-friendly?
Yes, 1325 Willow Ave 1 is pet friendly.
Does 1325 Willow Ave 1 offer parking?
No, 1325 Willow Ave 1 does not offer parking.
Does 1325 Willow Ave 1 have units with washers and dryers?
Yes, 1325 Willow Ave 1 offers units with in unit laundry.
Does 1325 Willow Ave 1 have a pool?
Yes, 1325 Willow Ave 1 has a pool.
Does 1325 Willow Ave 1 have accessible units?
No, 1325 Willow Ave 1 does not have accessible units.
Does 1325 Willow Ave 1 have units with dishwashers?
Yes, 1325 Willow Ave 1 has units with dishwashers.
Does 1325 Willow Ave 1 have units with air conditioning?
No, 1325 Willow Ave 1 does not have units with air conditioning.
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