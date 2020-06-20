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1111 River Road
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1111 River Road

1111 River Road · (201) 894-8004
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1111 River Road, Edgewater, NJ 07020
Edgewater

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Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
pool
playground
elevator
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
elevator
parking
playground
pool
internet access
tennis court
ONE OF THE LARGEST RENOVATED ! BEDROOM, 1-1/2 APARTMENTS AT 1111 RIVER ROAD PLAZA CONDO'S WITH A BALCONY AND VIEW OF GEORGE WASHINGTON BRIDGE AND PARK / TRACK: PARKING SPACE 64 INCLUDED IN RENT. ELEVATOR BUILDING WITH 24 HOUR GATEHOUSE SECURITY. PLAYGROUNDS, COMMUNITY CENTER, TENNIS, TRACK AND PLAYING FIELDS ARE STEPS AWAY. LAUNDRY ON EACH FLOOR. LARGE POOL, CABLE (HBO, SHOWTIME), WIFI ALL INCLUDED IN RENT. IN THE HEART OF EDGEWATER, GREAT SHOPPING, WHOLE FOODS, TRADER JOE'S, EDGEWATER COMMONS, CITY PLACE, RESTAURANTS. EDGEWATER'S WALKING PROMENADES ALONG THE HUDSON RIVER. FERRY TO NEW YORK IS ONE BLOCK WALK. FRONT OF COMPLEX IS WHERE EXPRESS BUS TO NEW YORK PORT AUTHORITY AND A BUS GOES OVER GWB. 10 MINUTE DRIVE TO GEORGE WASHINGTON BRIDGE WHERE BUSES GO TO NEW YORK / NEW JERSEY LOCATIONS; A TRAIN (SUBWAY) IS ON OTHER SIDE OF BRIDGE, ROUTES 4, 46, 80 AND PALISADES PARKWAY ARE 10 MINUTES DRIVE: MUST SEE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1111 River Road have any available units?
1111 River Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Edgewater, NJ.
How much is rent in Edgewater, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Edgewater Rent Report.
What amenities does 1111 River Road have?
Some of 1111 River Road's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1111 River Road currently offering any rent specials?
1111 River Road isn't currently offering any rent specials.
Is 1111 River Road pet-friendly?
No, 1111 River Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Edgewater.
Does 1111 River Road offer parking?
Yes, 1111 River Road does offer parking.
Does 1111 River Road have units with washers and dryers?
No, 1111 River Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1111 River Road have a pool?
Yes, 1111 River Road has a pool.
Does 1111 River Road have accessible units?
No, 1111 River Road does not have accessible units.
Does 1111 River Road have units with dishwashers?
No, 1111 River Road does not have units with dishwashers.
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