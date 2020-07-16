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Bergen County, NJ
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222 LAFAYETTE AVE
Last updated July 14 2020 at 7:22 AM

222 LAFAYETTE AVE

222 Lafayette Avenue · (973) 539-1120
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

222 Lafayette Avenue, Bergen County, NJ 07071

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,625

2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
extra storage
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
TOTALLY RENOVATED IN 2019, FIRST FLOOR 2 BR, 1 BATH APARTMENT IN A 2 FAMILY ON A TERRIFIC RESIDENTIAL STREET. PRIVATE ACCESS TO FULL, FINISHED, CARPETED BASEMENT WITH FULL SIZED WASHER & DRYER. LIVING ROOM, DINING ROOM, GORGEOUS KITCHEN WITH WHITE CABINETRY, GLASS TILED BACK SPLASH, QUARTZ COUNTERTOPS WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES AND COMPLETE WITH BREAKFAST BAR. NEW HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT. BEAUTIFUL TILED BATHROOM. MASTER BEDROOM COMPLETE WITH HUGE WALK IN CLOSET. FULL FINISHED BASEMENT WOULD MAKE AN IDEAL OFFICE, PLAYROOM OR GUEST BEDROOM. NEW FULL SIZED WASHER & DRYER AND NEW LEVELOR BLINDS ON ALL WINDOWS. BONUS MUDROOM IDEAL FOR EXTRA STORAGE. APARTMENT COMES WITH TWO ASSIGNED PARKING SPOTS IN DRIVEWAY. LANDLORD WILL ACCEPT PETS. SUPER CLOSE TO NYC BUS AND TRAIN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 222 LAFAYETTE AVE have any available units?
222 LAFAYETTE AVE has a unit available for $2,625 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 222 LAFAYETTE AVE have?
Some of 222 LAFAYETTE AVE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 222 LAFAYETTE AVE currently offering any rent specials?
222 LAFAYETTE AVE is not currently offering any rent specials.
Is 222 LAFAYETTE AVE pet-friendly?
Yes, 222 LAFAYETTE AVE is pet friendly.
Does 222 LAFAYETTE AVE offer parking?
Yes, 222 LAFAYETTE AVE offers parking.
Does 222 LAFAYETTE AVE have units with washers and dryers?
Yes, 222 LAFAYETTE AVE offers units with in unit laundry.
Does 222 LAFAYETTE AVE have a pool?
No, 222 LAFAYETTE AVE does not have a pool.
Does 222 LAFAYETTE AVE have accessible units?
No, 222 LAFAYETTE AVE does not have accessible units.
Does 222 LAFAYETTE AVE have units with dishwashers?
Yes, 222 LAFAYETTE AVE has units with dishwashers.
Does 222 LAFAYETTE AVE have units with air conditioning?
No, 222 LAFAYETTE AVE does not have units with air conditioning.
Interested in 222 LAFAYETTE AVE?
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