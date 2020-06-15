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Belmar, NJ
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419 11th Avenue
Last updated April 3 2020 at 2:15 PM

419 11th Avenue

419 Eleventh Ave · (908) 433-7158
COVID-19 Update
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Location

419 Eleventh Ave, Belmar, NJ 07719
Belmar

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$25,000

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
bbq/grill
THIS IS A TWO FAMILY HOME LOCATED 4 BLOCKS FROM THE BEACH AND 2 BLOCKS FROM THE TOWN OF BELMAR,RENTS OUT FOR THE FULL SUMMER BOTH THE TOP AND BOTTOM FLOORS. BOTH UNITS HAVE 3 BEDROOMS AND 2 FULL BATHROOMS. THEY HAVE WASHERS AND DRYERS AND A FULL KITCHEN. THEY ARE BOTH $25,000 EACH FOR THE SUMMER FROM MEMORIAL DAY TO LABOR DAY. ALL HARD WOOD FLOORS THROUGHOUT. THE FIRST FLOOR HAS A PATIO, GAS GRILL, CENTRAL AIR,GOOD SIZE YARD,OUTDOOR SHOWER,2 OFF STREET PARKING SPACES AND 2 IN DRIVEWAY. WONDERFUL,CLEAN UNIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 419 11th Avenue have any available units?
419 11th Avenue has a unit available for $25,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 419 11th Avenue have?
Some of 419 11th Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 419 11th Avenue currently offering any rent specials?
419 11th Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 419 11th Avenue pet-friendly?
No, 419 11th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Belmar.
Does 419 11th Avenue offer parking?
Yes, 419 11th Avenue does offer parking.
Does 419 11th Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 419 11th Avenue offers units with in unit laundry.
Does 419 11th Avenue have a pool?
No, 419 11th Avenue does not have a pool.
Does 419 11th Avenue have accessible units?
No, 419 11th Avenue does not have accessible units.
Does 419 11th Avenue have units with dishwashers?
Yes, 419 11th Avenue has units with dishwashers.
Does 419 11th Avenue have units with air conditioning?
Yes, 419 11th Avenue has units with air conditioning.
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