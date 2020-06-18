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43495 Pendleton Circle
Last updated May 16 2020 at 6:58 PM

43495 Pendleton Circle

43495 Pendleton Circle · (586) 612-3000
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Location

43495 Pendleton Circle, Sterling Heights, MI 48313

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,650

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3 Bed · 2 Bath · 1703 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 43495 Pendleton Circle have any available units?
43495 Pendleton Circle has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Sterling Heights, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Sterling Heights Rent Report.
What amenities does 43495 Pendleton Circle have?
Some of 43495 Pendleton Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 43495 Pendleton Circle currently offering any rent specials?
43495 Pendleton Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 43495 Pendleton Circle pet-friendly?
Yes, 43495 Pendleton Circle is pet friendly.
Does 43495 Pendleton Circle offer parking?
Yes, 43495 Pendleton Circle does offer parking.
Does 43495 Pendleton Circle have units with washers and dryers?
Yes, 43495 Pendleton Circle offers units with in unit laundry.
Does 43495 Pendleton Circle have a pool?
No, 43495 Pendleton Circle does not have a pool.
Does 43495 Pendleton Circle have accessible units?
No, 43495 Pendleton Circle does not have accessible units.
Does 43495 Pendleton Circle have units with dishwashers?
Yes, 43495 Pendleton Circle has units with dishwashers.
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