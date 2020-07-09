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1970 KLINGENSMITH Road
Last updated July 9 2020 at 2:44 AM

1970 KLINGENSMITH Road

1970 Klingensmith Road · (248) 928-4224
COVID-19 Update
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Location

1970 Klingensmith Road, Oakland County, MI 48302

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 8B · Avail. now

$1,500

2 Bed · 2 Bath · 1219 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
carport
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1970 KLINGENSMITH Road have any available units?
1970 KLINGENSMITH Road has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1970 KLINGENSMITH Road have?
Some of 1970 KLINGENSMITH Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1970 KLINGENSMITH Road currently offering any rent specials?
1970 KLINGENSMITH Road is not currently offering any rent specials.
Is 1970 KLINGENSMITH Road pet-friendly?
No, 1970 KLINGENSMITH Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland County.
Does 1970 KLINGENSMITH Road offer parking?
Yes, 1970 KLINGENSMITH Road offers parking.
Does 1970 KLINGENSMITH Road have units with washers and dryers?
Yes, 1970 KLINGENSMITH Road offers units with in unit laundry.
Does 1970 KLINGENSMITH Road have a pool?
No, 1970 KLINGENSMITH Road does not have a pool.
Does 1970 KLINGENSMITH Road have accessible units?
No, 1970 KLINGENSMITH Road does not have accessible units.
Does 1970 KLINGENSMITH Road have units with dishwashers?
Yes, 1970 KLINGENSMITH Road has units with dishwashers.
Does 1970 KLINGENSMITH Road have units with air conditioning?
No, 1970 KLINGENSMITH Road does not have units with air conditioning.
Interested in 1970 KLINGENSMITH Road?
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