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39205 LYNDON Street
Last updated May 7 2020 at 7:21 PM

39205 LYNDON Street

39205 Lyndon Street · (734) 516-8597
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Location

39205 Lyndon Street, Livonia, MI 48154

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,800

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3 Bed · 2 Bath · 1162 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
accepts section 8
basketball court
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 39205 LYNDON Street have any available units?
39205 LYNDON Street has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Livonia, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Livonia Rent Report.
What amenities does 39205 LYNDON Street have?
Some of 39205 LYNDON Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 39205 LYNDON Street currently offering any rent specials?
39205 LYNDON Street isn't currently offering any rent specials.
Is 39205 LYNDON Street pet-friendly?
Yes, 39205 LYNDON Street is pet friendly.
Does 39205 LYNDON Street offer parking?
Yes, 39205 LYNDON Street does offer parking.
Does 39205 LYNDON Street have units with washers and dryers?
Yes, 39205 LYNDON Street offers units with in unit laundry.
Does 39205 LYNDON Street have a pool?
Yes, 39205 LYNDON Street has a pool.
Does 39205 LYNDON Street have accessible units?
No, 39205 LYNDON Street does not have accessible units.
Does 39205 LYNDON Street have units with dishwashers?
Yes, 39205 LYNDON Street has units with dishwashers.
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