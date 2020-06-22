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280 CANTERBURY Road
Last updated June 9 2020 at 6:24 PM

280 CANTERBURY Road

280 Canterbury Road · (248) 928-4224
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Location

280 Canterbury Road, Bloomfield Hills, MI 48304

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,995

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4 Bed · 4 Bath · 4486 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
fireplace
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Unit Amenities
dishwasher
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 280 CANTERBURY Road have any available units?
280 CANTERBURY Road has a unit available for $4,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 280 CANTERBURY Road have?
Some of 280 CANTERBURY Road's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 280 CANTERBURY Road currently offering any rent specials?
280 CANTERBURY Road isn't currently offering any rent specials.
Is 280 CANTERBURY Road pet-friendly?
No, 280 CANTERBURY Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bloomfield Hills.
Does 280 CANTERBURY Road offer parking?
Yes, 280 CANTERBURY Road does offer parking.
Does 280 CANTERBURY Road have units with washers and dryers?
Yes, 280 CANTERBURY Road offers units with in unit laundry.
Does 280 CANTERBURY Road have a pool?
No, 280 CANTERBURY Road does not have a pool.
Does 280 CANTERBURY Road have accessible units?
No, 280 CANTERBURY Road does not have accessible units.
Does 280 CANTERBURY Road have units with dishwashers?
Yes, 280 CANTERBURY Road has units with dishwashers.
Does 280 CANTERBURY Road have units with air conditioning?
No, 280 CANTERBURY Road does not have units with air conditioning.
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