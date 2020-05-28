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Birmingham, MI
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990 CHAPIN Avenue
Last updated May 28 2020 at 2:33 AM

990 CHAPIN Avenue

990 Chapin Avenue · (248) 928-4224
COVID-19 Update
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Location

990 Chapin Avenue, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,500

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4 Bed · 4 Bath · 2136 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
sauna
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 990 CHAPIN Avenue have any available units?
990 CHAPIN Avenue has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 990 CHAPIN Avenue have?
Some of 990 CHAPIN Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 990 CHAPIN Avenue currently offering any rent specials?
990 CHAPIN Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 990 CHAPIN Avenue pet-friendly?
No, 990 CHAPIN Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 990 CHAPIN Avenue offer parking?
Yes, 990 CHAPIN Avenue does offer parking.
Does 990 CHAPIN Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 990 CHAPIN Avenue offers units with in unit laundry.
Does 990 CHAPIN Avenue have a pool?
No, 990 CHAPIN Avenue does not have a pool.
Does 990 CHAPIN Avenue have accessible units?
No, 990 CHAPIN Avenue does not have accessible units.
Does 990 CHAPIN Avenue have units with dishwashers?
Yes, 990 CHAPIN Avenue has units with dishwashers.
Does 990 CHAPIN Avenue have units with air conditioning?
No, 990 CHAPIN Avenue does not have units with air conditioning.
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