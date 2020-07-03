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1035 CHESTNUT Street
Last updated July 3 2020 at 7:28 PM

1035 CHESTNUT Street

1035 Chestnut Street · (248) 928-4224
COVID-19 Update
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Location

1035 Chestnut Street, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,400

3 Bed · 3 Bath · 1954 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
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refrigerator
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recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1035 CHESTNUT Street have any available units?
1035 CHESTNUT Street has a unit available for $4,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1035 CHESTNUT Street have?
Some of 1035 CHESTNUT Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1035 CHESTNUT Street currently offering any rent specials?
1035 CHESTNUT Street is not currently offering any rent specials.
Is 1035 CHESTNUT Street pet-friendly?
No, 1035 CHESTNUT Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 1035 CHESTNUT Street offer parking?
Yes, 1035 CHESTNUT Street offers parking.
Does 1035 CHESTNUT Street have units with washers and dryers?
Yes, 1035 CHESTNUT Street offers units with in unit laundry.
Does 1035 CHESTNUT Street have a pool?
No, 1035 CHESTNUT Street does not have a pool.
Does 1035 CHESTNUT Street have accessible units?
No, 1035 CHESTNUT Street does not have accessible units.
Does 1035 CHESTNUT Street have units with dishwashers?
Yes, 1035 CHESTNUT Street has units with dishwashers.
Does 1035 CHESTNUT Street have units with air conditioning?
No, 1035 CHESTNUT Street does not have units with air conditioning.
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