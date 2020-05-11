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101 Saint Andrews Street
Last updated May 11 2020 at 7:20 PM

101 Saint Andrews Street

101 Saint Andrews Street · (248) 737-6800
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Location

101 Saint Andrews Street, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 7 · Avail. now

$1,100

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1 Bed · 1 Bath · 749 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 101 Saint Andrews Street have any available units?
101 Saint Andrews Street has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 101 Saint Andrews Street have?
Some of 101 Saint Andrews Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 101 Saint Andrews Street currently offering any rent specials?
101 Saint Andrews Street isn't currently offering any rent specials.
Is 101 Saint Andrews Street pet-friendly?
No, 101 Saint Andrews Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 101 Saint Andrews Street offer parking?
No, 101 Saint Andrews Street does not offer parking.
Does 101 Saint Andrews Street have units with washers and dryers?
Yes, 101 Saint Andrews Street offers units with in unit laundry.
Does 101 Saint Andrews Street have a pool?
No, 101 Saint Andrews Street does not have a pool.
Does 101 Saint Andrews Street have accessible units?
No, 101 Saint Andrews Street does not have accessible units.
Does 101 Saint Andrews Street have units with dishwashers?
Yes, 101 Saint Andrews Street has units with dishwashers.
Does 101 Saint Andrews Street have units with air conditioning?
No, 101 Saint Andrews Street does not have units with air conditioning.
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