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Waldorf, MD
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10422 SUGARBERRY STREET
Last updated November 7 2019 at 9:24 AM

10422 SUGARBERRY STREET

10422 Sugarberry Street · No Longer Available
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Location

10422 Sugarberry Street, Waldorf, MD 20603
St. Charles

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10422 SUGARBERRY STREET have any available units?
10422 SUGARBERRY STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Waldorf, MD.
What amenities does 10422 SUGARBERRY STREET have?
Some of 10422 SUGARBERRY STREET's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10422 SUGARBERRY STREET currently offering any rent specials?
10422 SUGARBERRY STREET is not currently offering any rent specials.
Is 10422 SUGARBERRY STREET pet-friendly?
No, 10422 SUGARBERRY STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Waldorf.
Does 10422 SUGARBERRY STREET offer parking?
Yes, 10422 SUGARBERRY STREET offers parking.
Does 10422 SUGARBERRY STREET have units with washers and dryers?
No, 10422 SUGARBERRY STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 10422 SUGARBERRY STREET have a pool?
No, 10422 SUGARBERRY STREET does not have a pool.
Does 10422 SUGARBERRY STREET have accessible units?
No, 10422 SUGARBERRY STREET does not have accessible units.
Does 10422 SUGARBERRY STREET have units with dishwashers?
Yes, 10422 SUGARBERRY STREET has units with dishwashers.
Does 10422 SUGARBERRY STREET have units with air conditioning?
No, 10422 SUGARBERRY STREET does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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