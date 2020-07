3 CHADFORD COURT

Amenities

in unit laundry patio / balcony dishwasher pet friendly fireplace microwave

Unit Amenities dishwasher fireplace in unit laundry microwave patio / balcony refrigerator Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly

Available Now- Well maintained townhouse for rent in Middle River. This townhouse features 3 bedrooms, 2 full baths & one half, family room in the basement, laundry, a nice fenced backyard, and much more. Close to shops and 695. Pets are welcome with a pet deposit. The application fee is $35 per applicant. Contact me for further information. (MORE PICS WILL BE UPLOADED TONIGHT)Disponible ahora: casa en buen estado en alquiler en Middle River. Este townhouse cuenta con 3 habitaciones, 2 ba~os completos y medio, sala familiar en el basement, lavander~a, un bonito patio trasero cercado, y mucho m~s. Cerca de tiendas y 695. Las mascotas son bienvenidas con un dep~sito por mascota. La precio de la aplication es de $ 35 por aplicante. Cont~ctame para m~s informaci~n.