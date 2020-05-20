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Leisure World, MD
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3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD
Last updated May 20 2020 at 4:40 PM

3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD

3200 North Leisure World Boulevard · (301) 681-0550
COVID-19 Update
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Location

3200 North Leisure World Boulevard, Leisure World, MD 20906
Rossmoor

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD have any available units?
3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Leisure World, MD.
What amenities does 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD have?
Some of 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD currently offering any rent specials?
3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD isn't currently offering any rent specials.
Is 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD pet-friendly?
No, 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Leisure World.
Does 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD offer parking?
No, 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD does not offer parking.
Does 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD have a pool?
Yes, 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD has a pool.
Does 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD have accessible units?
No, 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD does not have accessible units.
Does 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD have units with air conditioning?
Yes, 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD has units with air conditioning.
Have a question for 3200 N LEISURE WORLD BOULEVARD?
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