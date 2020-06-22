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Glenmont, MD
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13226 DEER HIGHLANDS WAY
Last updated June 19 2020 at 11:24 AM

13226 DEER HIGHLANDS WAY

13226 Deer Highlands Way · (866) 677-6937
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Location

13226 Deer Highlands Way, Glenmont, MD 20906
Wheaton-Glenmont

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,800

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3 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
accepts section 8
on-site laundry
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13226 DEER HIGHLANDS WAY have any available units?
13226 DEER HIGHLANDS WAY has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 13226 DEER HIGHLANDS WAY have?
Some of 13226 DEER HIGHLANDS WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13226 DEER HIGHLANDS WAY currently offering any rent specials?
13226 DEER HIGHLANDS WAY isn't currently offering any rent specials.
Is 13226 DEER HIGHLANDS WAY pet-friendly?
No, 13226 DEER HIGHLANDS WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glenmont.
Does 13226 DEER HIGHLANDS WAY offer parking?
Yes, 13226 DEER HIGHLANDS WAY does offer parking.
Does 13226 DEER HIGHLANDS WAY have units with washers and dryers?
Yes, 13226 DEER HIGHLANDS WAY offers units with in unit laundry.
Does 13226 DEER HIGHLANDS WAY have a pool?
Yes, 13226 DEER HIGHLANDS WAY has a pool.
Does 13226 DEER HIGHLANDS WAY have accessible units?
No, 13226 DEER HIGHLANDS WAY does not have accessible units.
Does 13226 DEER HIGHLANDS WAY have units with dishwashers?
Yes, 13226 DEER HIGHLANDS WAY has units with dishwashers.
Does 13226 DEER HIGHLANDS WAY have units with air conditioning?
No, 13226 DEER HIGHLANDS WAY does not have units with air conditioning.
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