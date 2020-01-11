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Colesville, MD
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919 VENICE DRIVE
Last updated January 11 2020 at 1:08 AM

919 VENICE DRIVE

919 Venice Drive · No Longer Available
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Location

919 Venice Drive, Colesville, MD 20904

Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
COMPLETELY RENOVATED RANCH STYLE HOME WITH FOUR BEDROOMS, THREE FULL BATHS, FULLY FINISHED WALK-OUT BASEMENT, FENCED BACK YARD & READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY. DON~T MISS THIS ONE! MAIN LEVEL: LARGE EAT-IN KITCHEN WITH BAY WINDOW, CEILING FAN, TILE FLOORING, QUARTS COUNTERS, NEW SHAKER STYLE CABINETS, TILE BACKSPLASH, FIVE BURNER GAS STOVE, BUILT-IN MICROWAVE, STAINLESS DISHWASHER & REFRIGERATOR, PLUS SIDE DOOR LEADING TO DRIVEWAY. CERAMIC TILE ENTRY FOYER WITH COAT CLOSET, DINING AREA, & LIVING ROOM, RENOVATED HALL FULL BATH WITH SHOWER / TUB & GLASS DOORS. MASTER BEDROOM WITH RENOVATED MASTER BATH & TWO ADDITIONAL BEDROOMS. LOWER LEVEL: FULLY FINISHED WALK-OUT BASEMENT WITH REC-ROOM, FOURTH BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET, THIRD FULL RENOVATED BATHROOM WITH SHOWER, UTILITY / STORAGE AREA WITH WASHER, GAS DRYER, & LAUNDRY SINK.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 919 VENICE DRIVE have any available units?
919 VENICE DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Colesville, MD.
What amenities does 919 VENICE DRIVE have?
Some of 919 VENICE DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 919 VENICE DRIVE currently offering any rent specials?
919 VENICE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 919 VENICE DRIVE pet-friendly?
No, 919 VENICE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Colesville.
Does 919 VENICE DRIVE offer parking?
No, 919 VENICE DRIVE does not offer parking.
Does 919 VENICE DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 919 VENICE DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 919 VENICE DRIVE have a pool?
No, 919 VENICE DRIVE does not have a pool.
Does 919 VENICE DRIVE have accessible units?
No, 919 VENICE DRIVE does not have accessible units.
Does 919 VENICE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 919 VENICE DRIVE has units with dishwashers.
Does 919 VENICE DRIVE have units with air conditioning?
No, 919 VENICE DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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