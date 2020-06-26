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Carney, MD
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3 STRABANE COURT
Last updated August 29 2019 at 7:19 AM

3 STRABANE COURT

3 Strabane Court · No Longer Available
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Location

3 Strabane Court, Carney, MD 21234

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
**THERE'S SOMETHING TO BE SAID ABOUT RENTING 1 OF THE NICEST TOWNHOMES IN THE AREA AT SUCH AN AFFORDABLE PRICE.**NO EXPENSE WAS SPARED IN UPGRADES. THEY INCLUDE GRANITE COUNTERS, STAINLESS APPLIANCES, HARDWOOD FLOORS, CUSTOM LIGHTING, AND PAINT. THE ENERGY EFFICIENT CENTRAL AIR SYSTEM IS NEW. YOU WILL LOVE ENTERTAINING IN THE OPEN FLOOR PLAN LAYOUT WITH SLIDING GLASS DOORS TO THE SPACIOUS FENCED YARD. QUIET, PEACEFUL COURT JUST FOOTSTEPS TO PINE GROVE ELEMENTARY. PETS CASE BY CASE. CREDIT SCORE ABOVE 650..

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3 STRABANE COURT have any available units?
3 STRABANE COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carney, MD.
What amenities does 3 STRABANE COURT have?
Some of 3 STRABANE COURT's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3 STRABANE COURT currently offering any rent specials?
3 STRABANE COURT is not currently offering any rent specials.
Is 3 STRABANE COURT pet-friendly?
Yes, 3 STRABANE COURT is pet friendly.
Does 3 STRABANE COURT offer parking?
No, 3 STRABANE COURT does not offer parking.
Does 3 STRABANE COURT have units with washers and dryers?
No, 3 STRABANE COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 3 STRABANE COURT have a pool?
No, 3 STRABANE COURT does not have a pool.
Does 3 STRABANE COURT have accessible units?
No, 3 STRABANE COURT does not have accessible units.
Does 3 STRABANE COURT have units with dishwashers?
Yes, 3 STRABANE COURT has units with dishwashers.
Does 3 STRABANE COURT have units with air conditioning?
Yes, 3 STRABANE COURT has units with air conditioning.
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