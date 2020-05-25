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2024 CHURCHVILLE ROAD
Last updated May 25 2020 at 1:48 AM

2024 CHURCHVILLE ROAD

2024 Churchville Road · (410) 420-7900
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Location

2024 Churchville Road, Bel Air North, MD 21015

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,785

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3 Bed · 2 Bath · 1900 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
parking
microwave
oven
Unit Amenities
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2024 CHURCHVILLE ROAD have any available units?
2024 CHURCHVILLE ROAD has a unit available for $1,785 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2024 CHURCHVILLE ROAD have?
Some of 2024 CHURCHVILLE ROAD's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2024 CHURCHVILLE ROAD currently offering any rent specials?
2024 CHURCHVILLE ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 2024 CHURCHVILLE ROAD pet-friendly?
No, 2024 CHURCHVILLE ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bel Air North.
Does 2024 CHURCHVILLE ROAD offer parking?
Yes, 2024 CHURCHVILLE ROAD does offer parking.
Does 2024 CHURCHVILLE ROAD have units with washers and dryers?
No, 2024 CHURCHVILLE ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 2024 CHURCHVILLE ROAD have a pool?
No, 2024 CHURCHVILLE ROAD does not have a pool.
Does 2024 CHURCHVILLE ROAD have accessible units?
No, 2024 CHURCHVILLE ROAD does not have accessible units.
Does 2024 CHURCHVILLE ROAD have units with dishwashers?
No, 2024 CHURCHVILLE ROAD does not have units with dishwashers.
Does 2024 CHURCHVILLE ROAD have units with air conditioning?
No, 2024 CHURCHVILLE ROAD does not have units with air conditioning.
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