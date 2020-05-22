15920 Woods Center Rd.

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Gorgeous Home, close to shops, Intercounty Connect - Property Id: 125641
GORGEOUS 4 BEDROOM, 2.5 BATH HOME IN AN IDYLLIC SETTING ON OVER 1.6 ACRES~SURROUNDED BY LUSH LANDSCAPING, ONLY MINUTES FROM SHOPPING AND THE INTERCOUNTY CONNECTOR~ABUNDANCE OF NATURAL LIGHT COMING IN THE LARGE WINDOWS, BEAUTIFUL WOOD FLOORS, SPACIOUS BEDROOMS WITH WOOD FLOORS THE MAIN FLOOR BOASTS A RENOVATED KITCHEN WITH AN INDUCTIVE COOKING COOKTOP, GREAT CABINET AND COUNTER SPACE AND IS RIGHT OFF THE FAMILY ROOM~THE FAMILY ROOM FEATURES A WOOD BURNING FIREPLACE AND WONDERFUL VIEWS OF THE BACK YARD~SUNROOM OFF THE FAMILY ROOM TO RELAX AND WATCH THE BIRDS AND WILD LIFE~UPPER LEVEL FEATURES 2 MORE SPACIOUS BEDROOMS AND A FULL BATH, GREAT CLOSET SPACE~LOWER LEVEL WITH A WALK-OUT BASEMENT, ORNAMENTAL FIREPLACE AND FLOATING FLOORS THAT ARE EASY TO MAINTAIN~LAUNDRY AND STORAGE SPACE OFF THE REC ROOM~LAWN WORK, TRASH PICK UP ARE INCLUDED IN THE RENT~ABSOLUTELY GORGEOUS HOME, AVAILABLE SOON!
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Property Id 125641
No Pets Allowed
(RLNE5044089)