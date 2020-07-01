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Worcester County, MA
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16 Shrewsbury Green Dr
Last updated July 2 2020 at 4:17 PM

16 Shrewsbury Green Dr

16 Shrewsbury Green Drive · (508) 799-4900
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

16 Shrewsbury Green Drive, Worcester County, MA 01545

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit D · Avail. now

$1,550

2 Bed · 1 Bath · 920 sqft

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Amenities

on-site laundry
dishwasher
parking
gym
pool
playground
Unit Amenities
dishwasher
range
refrigerator
Property Amenities
gym
on-site laundry
parking
playground
pool
sauna
2BR 1 BA GREAT OPPORTNITY TO LIVE IN THE GREEN AT SHREWSBURY. AVAILABLE JULY 1, 2020. GAS FOR HEAT, COOKING, & HOT WATER ARE INCLUDED IN THE RENT. COMMUNITY AMENITIES INCLUDE SEASONAL POOL WITH LIFEGUARD, 2 LAUNDRY FACILITIES, PLAYGROUND,ST PARKING, NIGHTTIME SECURITY, SAUNA, GYM($50 YEAR ANNUAL MEMBERSHIP OPTIONAL USE), AND MORE. BEAUTIFULLY LANDSCAPED GROUNDS AND SEASONAL FLOWER PLANTING SCHEDULES ENHANCE THE CURB APPEAL OF THIS QUAINT COMMUNITY. APPROXIMATELY 40 MIN TO BOSTON, THERE IS CONVENIENT ACCESS TO SHOPPING, PUBLIC TRANSPORTATION, RESTAURANTS, ENTERTAINMENT,UMASS MEDICAL CENTER, MAJOR HIGHWAYS, & MORE! CALL TODAY IT WILL NOT LAST! ALL PROSPECTIVE TENANT OCCUPANTS OVER AGE 18 MUST COMPLETE CREDIT CRIMINAL AND EVICTION BACKGROUND SEARCH AT A COST OF $25 PER APPLICANT. FIRST MONTH, LAST MONTH, & SECURITY DEPOSIT ARE REQUIRED BEFORE OCCUPANCY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16 Shrewsbury Green Dr have any available units?
16 Shrewsbury Green Dr has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16 Shrewsbury Green Dr have?
Some of 16 Shrewsbury Green Dr's amenities include on-site laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16 Shrewsbury Green Dr currently offering any rent specials?
16 Shrewsbury Green Dr is not currently offering any rent specials.
Is 16 Shrewsbury Green Dr pet-friendly?
No, 16 Shrewsbury Green Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Worcester County.
Does 16 Shrewsbury Green Dr offer parking?
Yes, 16 Shrewsbury Green Dr offers parking.
Does 16 Shrewsbury Green Dr have units with washers and dryers?
No, 16 Shrewsbury Green Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 16 Shrewsbury Green Dr have a pool?
Yes, 16 Shrewsbury Green Dr has a pool.
Does 16 Shrewsbury Green Dr have accessible units?
No, 16 Shrewsbury Green Dr does not have accessible units.
Does 16 Shrewsbury Green Dr have units with dishwashers?
Yes, 16 Shrewsbury Green Dr has units with dishwashers.
Does 16 Shrewsbury Green Dr have units with air conditioning?
No, 16 Shrewsbury Green Dr does not have units with air conditioning.
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