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970 Foxfire Circle
Last updated November 30 2019 at 2:26 PM

970 Foxfire Circle

970 Foxfire Circle · No Longer Available
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Location

970 Foxfire Circle, Carmel, IN 46032
Cheswick Place

Amenities

garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
EXECUTIVE FOUR/FIVE BEDROOM, 5 BATHROOM HOME WITH MAIN LEVEL MASTER SUITE AND GUEST QUARTERS IN WALKOUT BASEMENT* COZY FAMILY/HEARTH ROOM WITH FIREPLACE* LARGE KITCHEN W/ CENTER ISLAND AND BRKFST ROOM WITH WORK STATION* ALL UPPER BEDROOMS HAVE WALK-IN CLOSETS AND ATTACHED BATHS* FINISHED W/O BASEMENT HAS WET BAR & PLENTY OF ROOM FOR ENTERTAINING* UPPER ATTIC STORAGE* FOUR CAR ATTACHED GARAGE* LARGE LOT ON A CORNER AND CUL-DE-SAC LOT* To Apply: https://bryantco.managebuilding.com/Resident/apps/rentalapp

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 970 Foxfire Circle have any available units?
970 Foxfire Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carmel, IN.
Is 970 Foxfire Circle currently offering any rent specials?
970 Foxfire Circle is not currently offering any rent specials.
Is 970 Foxfire Circle pet-friendly?
No, 970 Foxfire Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carmel.
Does 970 Foxfire Circle offer parking?
Yes, 970 Foxfire Circle offers parking.
Does 970 Foxfire Circle have units with washers and dryers?
No, 970 Foxfire Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 970 Foxfire Circle have a pool?
No, 970 Foxfire Circle does not have a pool.
Does 970 Foxfire Circle have accessible units?
No, 970 Foxfire Circle does not have accessible units.
Does 970 Foxfire Circle have units with dishwashers?
No, 970 Foxfire Circle does not have units with dishwashers.
Does 970 Foxfire Circle have units with air conditioning?
No, 970 Foxfire Circle does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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