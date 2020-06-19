All apartments in Schaumburg
Find more places like
2825 MEADOW Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Schaumburg, IL
/
2825 MEADOW Lane
Last updated June 19 2020 at 7:09 AM

2825 MEADOW Lane

2825 Meadow Lane · (630) 283-2111
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Schaumburg
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

2825 Meadow Lane, Schaumburg, IL 60193
Towne Place

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit W2 · Avail. now

$1,600

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
BRIGHT, SPACIOUS AND 2ND FLOOR CONDO HAS VAULTED CEILINGS AND AMAZING SUN LIGHT. COMPLETELY CLEANED. LARGE LIVING ROOM AND A SEPARATE DINING ROOM. GRANITE KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES. HUGE PANTRY YOU WILL LOVE AND APPRECIATE. 2 BEDROOMS WITH A NICE SIZED MASTER BEDROOM AND MASTER CLOSET! TONS OF UPGRADES. IN UNIT WASHER AND DRYER. SCHAUMBURG LOCATION THAT IS CLOSE TO EVERY RESTAURANT, GROCERY, MULTIPLE HIGHWAYS. GREAT AREA! HOUSE WILL BE THOROUGHLY CLEANED & BEDROOM CARPETS WILL BE REPLACED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions

Does 2825 MEADOW Lane have any available units?
2825 MEADOW Lane has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Schaumburg, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Schaumburg Rent Report.
What amenities does 2825 MEADOW Lane have?
Some of 2825 MEADOW Lane's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2825 MEADOW Lane currently offering any rent specials?
2825 MEADOW Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 2825 MEADOW Lane pet-friendly?
No, 2825 MEADOW Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Schaumburg.
Does 2825 MEADOW Lane offer parking?
Yes, 2825 MEADOW Lane does offer parking.
Does 2825 MEADOW Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2825 MEADOW Lane offers units with in unit laundry.
Does 2825 MEADOW Lane have a pool?
No, 2825 MEADOW Lane does not have a pool.
Does 2825 MEADOW Lane have accessible units?
No, 2825 MEADOW Lane does not have accessible units.
Does 2825 MEADOW Lane have units with dishwashers?
Yes, 2825 MEADOW Lane has units with dishwashers.

Similar Listings

Fieldpointe of Schaumburg
1708 Arbor Sq
Schaumburg, IL 60173
Remington Place Apartments
201 W Remington Cir
Schaumburg, IL 60195
TGM Park Meadows
10 N Lincoln Meadows Dr
Schaumburg, IL 60173
Element at Veridian
2200 Progress Parkway
Schaumburg, IL 60173
North 680
680 E Algonquin Rd
Schaumburg, IL 60173
Legend Park Apartments
305 Cambia Dr
Schaumburg, IL 60193
Versailles on the Lakes Schaumburg
1024 North Plum Grove Road
Schaumburg, IL 60173

Similar Pages

Schaumburg 1 BedroomsSchaumburg 2 BedroomsSchaumburg Apartments with GymSchaumburg Apartments with PoolSchaumburg Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILNaperville, ILAurora, ILWaukegan, ILArlington Heights, ILWheaton, ILLombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILDes Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILElgin, ILDowners Grove, ILGlenview, ILElmhurst, ILSt. Charles, ILWoodridge, ILGlendale Heights, ILBuffalo Grove, ILCarol Stream, ILVernon Hills, ILPark Ridge, ILLisle, IL

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State UniversityRoosevelt UniversityUniversity of ChicagoCity Colleges of Chicago-Kennedy-King College