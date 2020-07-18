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50 North PLUM GROVE Road
Last updated July 3 2020 at 3:06 AM

50 North PLUM GROVE Road

50 North Plum Grove Road · (815) 553-2406
COVID-19 Update
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Location

50 North Plum Grove Road, Palatine, IL 60067

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 702 · Avail. now

$2,400

2 Bed · 2 Bath · 1250 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
elevator
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 50 North PLUM GROVE Road have any available units?
50 North PLUM GROVE Road has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Palatine, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Palatine Rent Report.
What amenities does 50 North PLUM GROVE Road have?
Some of 50 North PLUM GROVE Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 50 North PLUM GROVE Road currently offering any rent specials?
50 North PLUM GROVE Road is not currently offering any rent specials.
Is 50 North PLUM GROVE Road pet-friendly?
No, 50 North PLUM GROVE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palatine.
Does 50 North PLUM GROVE Road offer parking?
Yes, 50 North PLUM GROVE Road offers parking.
Does 50 North PLUM GROVE Road have units with washers and dryers?
Yes, 50 North PLUM GROVE Road offers units with in unit laundry.
Does 50 North PLUM GROVE Road have a pool?
No, 50 North PLUM GROVE Road does not have a pool.
Does 50 North PLUM GROVE Road have accessible units?
No, 50 North PLUM GROVE Road does not have accessible units.
Does 50 North PLUM GROVE Road have units with dishwashers?
Yes, 50 North PLUM GROVE Road has units with dishwashers.
Interested in 50 North PLUM GROVE Road?
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