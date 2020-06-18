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717 VERSAILLES Parkway
Last updated June 10 2020 at 7:54 AM

717 VERSAILLES Parkway

717 Versailes Parkway · (630) 664-8108
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Location

717 Versailes Parkway, Oswego, IL 60543

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,600

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4 Bed · 3 Bath · 3550 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
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patio / balcony
refrigerator
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions

Does 717 VERSAILLES Parkway have any available units?
717 VERSAILLES Parkway has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 717 VERSAILLES Parkway have?
Some of 717 VERSAILLES Parkway's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 717 VERSAILLES Parkway currently offering any rent specials?
717 VERSAILLES Parkway isn't currently offering any rent specials.
Is 717 VERSAILLES Parkway pet-friendly?
No, 717 VERSAILLES Parkway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oswego.
Does 717 VERSAILLES Parkway offer parking?
Yes, 717 VERSAILLES Parkway does offer parking.
Does 717 VERSAILLES Parkway have units with washers and dryers?
Yes, 717 VERSAILLES Parkway offers units with in unit laundry.
Does 717 VERSAILLES Parkway have a pool?
Yes, 717 VERSAILLES Parkway has a pool.
Does 717 VERSAILLES Parkway have accessible units?
No, 717 VERSAILLES Parkway does not have accessible units.
Does 717 VERSAILLES Parkway have units with dishwashers?
Yes, 717 VERSAILLES Parkway has units with dishwashers.
Does 717 VERSAILLES Parkway have units with air conditioning?
No, 717 VERSAILLES Parkway does not have units with air conditioning.

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