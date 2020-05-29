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2723 Shellingham Drive
Last updated June 10 2020 at 7:54 AM

2723 Shellingham Drive

2723 Shellingham Drive · (630) 664-8108
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Location

2723 Shellingham Drive, Lisle, IL 60532

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,500

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4 Bed · 3 Bath · 3182 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2723 Shellingham Drive have any available units?
2723 Shellingham Drive has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2723 Shellingham Drive have?
Some of 2723 Shellingham Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2723 Shellingham Drive currently offering any rent specials?
2723 Shellingham Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 2723 Shellingham Drive pet-friendly?
No, 2723 Shellingham Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lisle.
Does 2723 Shellingham Drive offer parking?
Yes, 2723 Shellingham Drive does offer parking.
Does 2723 Shellingham Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2723 Shellingham Drive offers units with in unit laundry.
Does 2723 Shellingham Drive have a pool?
Yes, 2723 Shellingham Drive has a pool.
Does 2723 Shellingham Drive have accessible units?
No, 2723 Shellingham Drive does not have accessible units.
Does 2723 Shellingham Drive have units with dishwashers?
Yes, 2723 Shellingham Drive has units with dishwashers.
Does 2723 Shellingham Drive have units with air conditioning?
No, 2723 Shellingham Drive does not have units with air conditioning.
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