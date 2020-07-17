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1379 Cimarron Ct
Last updated July 15 2020 at 7:06 PM

1379 Cimarron Ct

1379 Cimarron Court · (312) 366-6425
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Location

1379 Cimarron Court, Elgin, IL 60120

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 1379 Cimarron Ct · Avail. Aug 11

$1,500

2 Bed · 1.5 Bath · 1344 sqft

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Amenities

pet friendly
garage
walk in closets
some paid utils
Unit Amenities
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
1379 Cimarron Ct Available 08/11/20 HURRY THIS IS A MUST SEE! LOCATED IN BEAUTIFUL ELGIN, 3 BED/1. 5 BATH TOWN HOUSE WITH GARAGE, AVAILABLE AUGUST 11,2020 - WONDERFUL 3 BED/1.5 BATH FOR RENT IN A BEAUTIFUL SUBDIVISION.

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A MUST SEE PROPERTY THAT YOU WILL LOVE TO CALL HOME.

To schedule a viewing please text 312-366-6425 or email us at showings@citybestmanagement.com

(RLNE5867154)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1379 Cimarron Ct have any available units?
1379 Cimarron Ct has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Elgin, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Elgin Rent Report.
What amenities does 1379 Cimarron Ct have?
Some of 1379 Cimarron Ct's amenities include pet friendly, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1379 Cimarron Ct currently offering any rent specials?
1379 Cimarron Ct is not currently offering any rent specials.
Is 1379 Cimarron Ct pet-friendly?
Yes, 1379 Cimarron Ct is pet friendly.
Does 1379 Cimarron Ct offer parking?
Yes, 1379 Cimarron Ct offers parking.
Does 1379 Cimarron Ct have units with washers and dryers?
No, 1379 Cimarron Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 1379 Cimarron Ct have a pool?
No, 1379 Cimarron Ct does not have a pool.
Does 1379 Cimarron Ct have accessible units?
No, 1379 Cimarron Ct does not have accessible units.
Does 1379 Cimarron Ct have units with dishwashers?
No, 1379 Cimarron Ct does not have units with dishwashers.
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