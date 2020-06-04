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1204 FREDERICK Court
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

1204 FREDERICK Court

1204 Frederick Court · No Longer Available
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Location

1204 Frederick Court, Elgin, IL 60120

Amenities

patio / balcony
garage
pool
clubhouse
fireplace
sauna
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
sauna
GREAT NORTH AND EAST SIDE LOCATION NEAR RTE 59 AT SHOE FACTORY RD! LOFT PLUS 3 BEDROOMS AND AN OFFICE/GUESTROOM IN LOWER LEVEL WITH A 3RD FULL SHOWER BATHROOM INCLUDING A SAUNA! GREAT FLOOR PLAN WITH FINISHED BASEMENT! SPACIOUS KITCHEN WITH PANTRY AND DINETTE. FORMAL LIVING ROOM AND DINING ROOM. FAMILY ROOM WITH FIREPLACE - ADJACENT TO KITCHEN. SPACIOUS MASTER SUITE WITH LUXURY BATHROOM FEATURING DOUBLE BASIN VANITY, WHIRLPOOL TUB AND SEPARATE SHOWER. FINISHED BASEMENT FEATURES RECREATION ROOM, OFFICE/GUEST ROOM AND FULL SHOWER BATHROOM WITH SAUNA. LARGE FENCED YARD! CULDESAC LOCATION. NEAR WALKING PATHS, PARKS AND I-90! GOOD CREDIT AND BACKGROUND CHECK A MUST. ALL 18 YEARS AND OLDER MUST APPLY THROUGH "MY SMART MOVE". LONG TERM TENANT PREFERRED. NO SMOKING! NO PETS. PHOTOS ARE FROM PRIOR TO CURRENT TENANT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1204 FREDERICK Court have any available units?
1204 FREDERICK Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Elgin, IL.
How much is rent in Elgin, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Elgin Rent Report.
What amenities does 1204 FREDERICK Court have?
Some of 1204 FREDERICK Court's amenities include patio / balcony, garage, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1204 FREDERICK Court currently offering any rent specials?
1204 FREDERICK Court isn't currently offering any rent specials.
Is 1204 FREDERICK Court pet-friendly?
No, 1204 FREDERICK Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Elgin.
Does 1204 FREDERICK Court offer parking?
Yes, 1204 FREDERICK Court does offer parking.
Does 1204 FREDERICK Court have units with washers and dryers?
No, 1204 FREDERICK Court does not offer units with in unit laundry.
Does 1204 FREDERICK Court have a pool?
Yes, 1204 FREDERICK Court has a pool.
Does 1204 FREDERICK Court have accessible units?
No, 1204 FREDERICK Court does not have accessible units.
Does 1204 FREDERICK Court have units with dishwashers?
No, 1204 FREDERICK Court does not have units with dishwashers.
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