414 Satinwood Terrace

Amenities
STUNNING UPDATED RANCH STYLE TOWNHOME IN SOUGHT AFTER LOCATION IN POPULAR "WOODLANDS OF FIORE". THIS SOUGHT AFTER END UNIT TOWNHOME IS ON MAIN FLOOR WITH NO STAIRS. HUGE EAT-IN KITCHEN, NEW GRANITE COUNTERS & LRG LR BOTH W/ VAULTED CEILINGS & NEWER APPL, NEW BATHROOM VANITIES SEP DR. NEW FLOORING T/O, OUTDOOR POOL, CLUBHOUSE, LAWN CARE, SNOW REMOVAL INCL. HUGE MASTER SUITE WITH WALK IN CLOSET AND MASTER BATHROOM. HUGE COVERED PATIO WITH ENTRANCE. FROM MASTER BEDROOM & LIVING ROOM. RARE 2 1/2 CAR ATTACHED GARAGE. AVAILABLE AUGUST 1ST. Credit check required. Credit must be 650+