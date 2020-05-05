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414 Satinwood Terrace
Last updated June 2 2020 at 6:14 AM

414 Satinwood Terrace

414 Satinwood Terrace · (847) 970-8211
COVID-19 Update
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Location

414 Satinwood Terrace, Buffalo Grove, IL 60089
The Woodlands at Fiore

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,500

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3 Bed · 2 Bath · 2074 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 414 Satinwood Terrace have any available units?
414 Satinwood Terrace has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Buffalo Grove, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buffalo Grove Rent Report.
What amenities does 414 Satinwood Terrace have?
Some of 414 Satinwood Terrace's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 414 Satinwood Terrace currently offering any rent specials?
414 Satinwood Terrace isn't currently offering any rent specials.
Is 414 Satinwood Terrace pet-friendly?
No, 414 Satinwood Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buffalo Grove.
Does 414 Satinwood Terrace offer parking?
Yes, 414 Satinwood Terrace does offer parking.
Does 414 Satinwood Terrace have units with washers and dryers?
Yes, 414 Satinwood Terrace offers units with in unit laundry.
Does 414 Satinwood Terrace have a pool?
Yes, 414 Satinwood Terrace has a pool.
Does 414 Satinwood Terrace have accessible units?
No, 414 Satinwood Terrace does not have accessible units.
Does 414 Satinwood Terrace have units with dishwashers?
Yes, 414 Satinwood Terrace has units with dishwashers.
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