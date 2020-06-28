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Morrow, GA
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2058 Fort Trl
Last updated March 5 2020 at 11:56 AM

2058 Fort Trl

2058 Fort Trail · No Longer Available
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Location

2058 Fort Trail, Morrow, GA 30260
Morrow

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
oven
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
oven
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
*THIS BEAUTIFUL 4 SIDED BRICK RENTAL HOME IS LOCATED IN A QUIET AND WELL MAINTAINED NEIGHBORHOOD. IT IS SURROUNDED BY A EMERALD GREEN PRIVACY SCREEN, THIS HOUSE IS CONVENIENT TO INTERSTATE. CLOSE TO ALL TYPES SHOPPING STORES. AND ONLY ABOUT 15 MILES FROM THE ATLANTA HARTSFIELD JACKSON AIRPORT. RECENTLY INSTALLED WATER PROOF RESEMBLE HARDWOOD FLOOR THROUGH OUT THE HOUSE. MASTER BED HAS HUGE SITTING AREA, WALK-IN CLOSET AND DUAL VANITY SINKS. REFRIGERATOR IS PROVIDED; ALL USE ELECTRIC!!! *ALL APPLICANTS CAN APPLY VIA APPLICATION LINK, OR TEXT LISTING AGENT FOR APPOINTMENT, OR EMAIL WITH THEIR FULL NAMES, PHONE NUMBER AND EMAIL ADDRESS. LANDLORD REQUIRES TENANT SCREENING FOR QUALIFIED APPLICATIONS ONLY. OWNER HOLDS REAL ESTATES LICENSE. ***OPEN HOUSE EVERY SUNDAY TILL 12/31/19 FROM 1PM-3PM. ***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2058 Fort Trl have any available units?
2058 Fort Trl doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Morrow, GA.
What amenities does 2058 Fort Trl have?
Some of 2058 Fort Trl's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2058 Fort Trl currently offering any rent specials?
2058 Fort Trl is not currently offering any rent specials.
Is 2058 Fort Trl pet-friendly?
No, 2058 Fort Trl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Morrow.
Does 2058 Fort Trl offer parking?
Yes, 2058 Fort Trl offers parking.
Does 2058 Fort Trl have units with washers and dryers?
No, 2058 Fort Trl does not offer units with in unit laundry.
Does 2058 Fort Trl have a pool?
No, 2058 Fort Trl does not have a pool.
Does 2058 Fort Trl have accessible units?
No, 2058 Fort Trl does not have accessible units.
Does 2058 Fort Trl have units with dishwashers?
Yes, 2058 Fort Trl has units with dishwashers.
Does 2058 Fort Trl have units with air conditioning?
No, 2058 Fort Trl does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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