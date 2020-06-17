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163 BRENTWOOD LANE
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

163 BRENTWOOD LANE

163 Bentwood Lane · (770) 991-2121
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Location

163 Bentwood Lane, Locust Grove, GA 30248

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 163 BRENTWOOD LANE · Avail. now

$1,100

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 1602 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
accessible
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
accessible
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No Pets Allowed

(RLNE5472435)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 163 BRENTWOOD LANE have any available units?
163 BRENTWOOD LANE has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 163 BRENTWOOD LANE have?
Some of 163 BRENTWOOD LANE's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 163 BRENTWOOD LANE currently offering any rent specials?
163 BRENTWOOD LANE isn't currently offering any rent specials.
Is 163 BRENTWOOD LANE pet-friendly?
No, 163 BRENTWOOD LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Locust Grove.
Does 163 BRENTWOOD LANE offer parking?
No, 163 BRENTWOOD LANE does not offer parking.
Does 163 BRENTWOOD LANE have units with washers and dryers?
No, 163 BRENTWOOD LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 163 BRENTWOOD LANE have a pool?
No, 163 BRENTWOOD LANE does not have a pool.
Does 163 BRENTWOOD LANE have accessible units?
Yes, 163 BRENTWOOD LANE has accessible units.
Does 163 BRENTWOOD LANE have units with dishwashers?
Yes, 163 BRENTWOOD LANE has units with dishwashers.
Does 163 BRENTWOOD LANE have units with air conditioning?
No, 163 BRENTWOOD LANE does not have units with air conditioning.
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