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Johns Creek, GA
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5805 Haterleigh
Last updated March 17 2020 at 5:09 AM

5805 Haterleigh

5805 Haterleigh Drive · No Longer Available
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Location

5805 Haterleigh Drive, Johns Creek, GA 30005
Wellington

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
parking
playground
pool
bbq/grill
garage
media room
tennis court
TOTALLY RENOVATED LIKE NEW WELLINGTON HOME IN FANTASTIC FINDLEY OAKS/TAYLOR ROAD/CHATTAHOOCHEE HS DISTRICT *NEW HARDWOOD FLOORS *NEW PAINT *NEW CARPET *NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING REFRIGERATOR *NEW GRANITE COUNTER-TOPS * UPGRADED LIGHT/FAN FIXTURES * NEW VINYL WINDOWS * NEW TILE IN BATHROOMS & LAUNDRY ROOM * DESK NOOK IN KITCHEN * FAMILY ROOM OPEN TO KITCHEN * SPACIOUS MASTER BEDROOM W/VAULTED CEILINGS *FULL BASEMENT W/LARGE FINISHED BONUS/MEDIA ROOM FOR ENTERTAINING & PLENTY OF UNFINISHED SPACE FOR STORAGE *AWESOME FLAT BACKYARD HAS A SWING * NICE DECK TO GRILL OFF OF *GORGEOUS AMENITIES PACKAGE W/CLUBHOUSE, LARGE SWIMMING POOL, 8 TENNIS COURT & PLAYGROUND * CLOSE & CONVENIENT TO EMORY JOHNS CREEK HOSPITAL, AVALON, RESTAURANTS & EVERYTHING YOU LOVE IN THE NORTH FULTON AREA. AWESOME HOME & NEIGHBORHOOD!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5805 Haterleigh have any available units?
5805 Haterleigh doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Johns Creek, GA.
What amenities does 5805 Haterleigh have?
Some of 5805 Haterleigh's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5805 Haterleigh currently offering any rent specials?
5805 Haterleigh is not currently offering any rent specials.
Is 5805 Haterleigh pet-friendly?
No, 5805 Haterleigh is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Johns Creek.
Does 5805 Haterleigh offer parking?
Yes, 5805 Haterleigh offers parking.
Does 5805 Haterleigh have units with washers and dryers?
No, 5805 Haterleigh does not offer units with in unit laundry.
Does 5805 Haterleigh have a pool?
Yes, 5805 Haterleigh has a pool.
Does 5805 Haterleigh have accessible units?
No, 5805 Haterleigh does not have accessible units.
Does 5805 Haterleigh have units with dishwashers?
No, 5805 Haterleigh does not have units with dishwashers.
Does 5805 Haterleigh have units with air conditioning?
No, 5805 Haterleigh does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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