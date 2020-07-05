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Hiram, GA
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111 Crescent Brook Xing
Last updated May 1 2020 at 10:54 AM

111 Crescent Brook Xing

111 Crescent Brook Crossing · No Longer Available
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Location

111 Crescent Brook Crossing, Hiram, GA 30157

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
LOCATED IN BEAUTIFUL DALLAS, GA., THIS HOME FEATURES NEWLY INSTALLED HARDWOOD FLOORS, CARPET AND FRESH PAINT THROUGHOUT AS WELL AS NEW COUNTERTOPS IN THE KITCHEN. MASTER BEDROOM HAS A LARGE BATHROOM WITH DOUBLE VANITY COUNTER TOP AND AN AMAZING SOAKER TUB. EACH BEDROOM HAS IT'S OWN WALK-IN CLOSET FOR PLENTY OF STORAGE AND THE LAUNDRY ROOM IS ALSO SITUATED ON THE TOP FLOOR. LET'S NOT FORGET ABOUT THE SPACIOUS BONUS ROOM THAT COULD ALSO BE USED AS A 4TH BEDROOM IF NEEDED. THERE IS NOTHING LIKE YOUR KIDS HAVING THEIR OWN PERSONAL SPACE TO ENJOY WITH FRIENDS OR TO SPREAD THEIR TOYS TO PLAY WITH. NO PETS ACCEPTED. LANDLORD WILL ENTERTAIN LEASE LONGER THAN 12 MONTHS IF DESIRED. CALL TODAY TO MAKE AN APPOINT TO VIEW.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 111 Crescent Brook Xing have any available units?
111 Crescent Brook Xing doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hiram, GA.
What amenities does 111 Crescent Brook Xing have?
Some of 111 Crescent Brook Xing's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 111 Crescent Brook Xing currently offering any rent specials?
111 Crescent Brook Xing is not currently offering any rent specials.
Is 111 Crescent Brook Xing pet-friendly?
No, 111 Crescent Brook Xing is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hiram.
Does 111 Crescent Brook Xing offer parking?
Yes, 111 Crescent Brook Xing offers parking.
Does 111 Crescent Brook Xing have units with washers and dryers?
No, 111 Crescent Brook Xing does not offer units with in unit laundry.
Does 111 Crescent Brook Xing have a pool?
No, 111 Crescent Brook Xing does not have a pool.
Does 111 Crescent Brook Xing have accessible units?
No, 111 Crescent Brook Xing does not have accessible units.
Does 111 Crescent Brook Xing have units with dishwashers?
Yes, 111 Crescent Brook Xing has units with dishwashers.
Does 111 Crescent Brook Xing have units with air conditioning?
No, 111 Crescent Brook Xing does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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